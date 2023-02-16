Elias Mar Omarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Mar Omarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elias Mar Omarsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elias Mar Omarsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elias Mar Omarsson 18 Ocak 1995 tarihinde Keflavík şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elias Mar Omarsson Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini O. Gardarsson & Football Mix yapmaktadır. Elias Mar Omarsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NAC Breda futbol takımında oynamaktadır. NAC Breda takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Elias Mar Omarsson'nin NAC Breda ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Elias Mar Omarsson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/eliasmar95/

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Elias Mar Omarsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elias Mar Omarsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Elias Mar Omarsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elias Mar Omarsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Keflavík

5 Şubat 2015 yılında Vålerenga

8 Ağu 2016 yılında IFK Göteborg

1 Aralık 2016 yılında Vålerenga

1 Ocak 2017 yılında IFK Göteborg

10 Ağu 2018 yılında Excelsior

27 Temmuz 2021 yılında Nîmes Olympique

18 Ocak 2023 yılında NAC Breda

Elias Mar Omarsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elias Mar Omarsson şuan NAC Breda takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Elias Mar Omarsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Keflavík IF

İzlanda takımında 19 numaralı formasıyla 16 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U21 takımında 9 numaralı formasıyla 8 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 3 gol atmıştır.

İzlanda U19 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 3 gol atmıştır.

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