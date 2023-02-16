Cuco Martina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cuco Martina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cuco Martina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cuco Martina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cuco Martina 25 Eylül 1989 tarihinde Rotterdam şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Curacao,Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Rhu-Endly Aurelio Jean-Carlo Martina şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cuco Martina Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer4Future yapmaktadır. Cuco Martina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NAC Breda futbol takımında oynamaktadır. NAC Breda takımına 4 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Cuco Martina'nin NAC Breda ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Cuco Martina Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/CucoMartina

http://www.instagram.com/cucomartina15/

Cuco Martina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cuco Martina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Cuco Martina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cuco Martina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Roosendaal II

1 Ocak 2009 yılında RBC Roosendaal

1 Temmuz 2011 yılında RKC Waalwijk

30 Temmuz 2013 yılında Twente

7 Temmuz 2015 yılında Southampton

17 Temmuz 2017 yılında Everton

17 Ağu 2018 yılında Stoke

30 Ocak 2019 yılında Everton

31 Ocak 2019 yılında Feyenoord

30 Haziran 2019 yılında Everton

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

26 Kasım 2021 yılında Go Ahead Eagles

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

4 Şubat 2023 yılında NAC Breda

Cuco Martina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cuco Martina şuan NAC Breda takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cuco Martina Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Feyenoord (-2007)

Curaçao takımında 2 numaralı formasıyla 20 Ağu 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 55 maçta 1 gol atmıştır.

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