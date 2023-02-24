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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi partilidir? Biyografisi
Ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketiyle 11 ili etkilemiş o illerin bir tanesi de Adana ilimizdir. Peki! Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi partilidir? İşte Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın biyografisi
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