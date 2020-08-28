Ölmeden Önce Sosyal Medyadan Canlı Yayın YapmışlarLübnan'ın güneyindeki silahlı çatışma, ordunun önlemleri sayesinde sona erdiAdnan Menderes Üniversite Hastanesi 28 kişilik Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı alım ilanıBasilli Dizanteri belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır, tedavisi nasıldır?2021 yeniden Patara Yılı olarak ilan edilecek mi?UEFA Avrupa Liginde 2. eleme turuna çıkan 43 takım belli olduİçişleri Bakanlığı: Ağrı'da devam eden Yıldırım-3 Operasyonu'nda bir askerimiz şehit olduFransa Savunma Bakanı Parly, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldiGüney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 126 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiSüper Loto'da rekor ikramiye! 1 kişi 32 milyon 364 bin 752 TL ikramiye kazandı
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Adana'da Seyhan Baraj Gölü'ne düşen kişi balıkçı kayığı ile kurtarıldı

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'ne düşen kişi balıkçı kayığı ile kurtarıldı

Olay, saat 20.45 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi'nde meydana geldi. Çatalan Doğu Köprüsü'ne gelen Necdet B. (50), dengesini kaybedip, yaklaşık 20 metreden Seyhan Baraj Gölü'ne düştü. Köprünün ayaklarına bağlanmış bir halata tutunan tahilsiz adam, bağırarak yardım istedi. Bu sırada gezmek için köprüde bulanan ve yardım çığlıklarını duyup, suya yönelen Fethi Günal ve yanındakiler, d

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'ne düşen kişi balıkçı kayığı ile kurtarıldı

Göle düşen kişi, kayıkla kurtarıldı ADANA'da Çatalan Doğu Köprüsü'nden dengesini kaybedip, Seyhan Baraj Gölü'ne düşen kişi, balıkçı kayığı ile boğulmaktan kurtarıldı.

Olay, saat 20.45 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi'nde meydana geldi. Çatalan Doğu Köprüsü'ne gelen Necdet B. (50), dengesini kaybedip, yaklaşık 20 metreden Seyhan Baraj Gölü'ne düştü. Köprünün ayaklarına bağlanmış bir halata tutunan tahilsiz adam, bağırarak yardım istedi. Bu sırada gezmek için köprüde bulanan ve yardım çığlıklarını duyup, suya yönelen Fethi Günal ve yanındakiler, durumu polise bildirdi. Ekiplerin beklendiği dakikalarda sudaki Necdet B.'nin kendisini kaybedip, boğulmasından çekinen Günal, yakındaki balıkçı arkadaşına haber verip, kayıkla gelmesini istedi. Balıkçı kayığı ile sudan çıkartılan Necdet B.'ye olay yerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından ilk müdahale yapıldı. Önlem amaçlı hastaneye kaldırılan Necdet B.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Adana'da kendini evine kilitleyip evini yakan şahıs dumandan zehirlendi

Adana'da sokakta ağır yaralı halde bulanan şahsa ilk müdahale polis tarafından yapıldı

Adana’da 850 bin lira değerinde kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'nın neyi meşhur? Adana'da gezilecek yerler

 



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT