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  3. Adana'da kendini evine kilitleyip evini yakan şahıs dumandan zehirlendi

Adana'da kendini evine kilitleyip evini yakan şahıs dumandan zehirlendi

Olay, gece saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi 84043 Sokak'ta meydana geldi. İki katlı müstakil evde ailesiyle oturan Yaşar Y., iddiaya göre evin damında eşi ile tartıştı. Daha sonra eve giren Yaşar Y., kapıyı kapatıp, içeriyi ateşe verdi.

Adana'da kendini evine kilitleyip evini yakan şahıs dumandan zehirlendi

ADANA'da ailesi ile tartışan Yaşar Y. (43), kendisini eve kilitledi ve içeriyi ateşe verdi. Komşuları tarafından evden çıkarılan Yaşan Y., duman zehirlenince hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi 84043 Sokak'ta meydana geldi. İki katlı müstakil evde ailesiyle oturan Yaşar Y., iddiaya göre evin damında eşi ile tartıştı. Daha sonra eve giren Yaşar Y., kapıyı kapatıp, içeriyi ateşe verdi. Alevleri fark eden komşuları, durumu itfaiyeye bildirip, içeride olduğunu öğrendikleri Yaşar Y.'yi de evden çıkartarak, yanmaktan kurtardı. Dumandan etkilenen Yaşar Y., sağlık görevlilerinc yapılan müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evdeki yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adana'da kendini evine kilitleyip evini yakan şahıs dumandan zehirlendi

Adana'da kendini evine kilitleyip evini yakan şahıs dumandan zehirlendi

Adana'da kendini evine kilitleyip evini yakan şahıs dumandan zehirlendi

Adana'da kendini evine kilitleyip evini yakan şahıs dumandan zehirlendi

Adana'da kendini evine kilitleyip evini yakan şahıs dumandan zehirlendi

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