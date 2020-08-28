Ölmeden Önce Sosyal Medyadan Canlı Yayın YapmışlarLübnan'ın güneyindeki silahlı çatışma, ordunun önlemleri sayesinde sona erdiAdnan Menderes Üniversite Hastanesi 28 kişilik Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı alım ilanıBasilli Dizanteri belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır, tedavisi nasıldır?2021 yeniden Patara Yılı olarak ilan edilecek mi?UEFA Avrupa Liginde 2. eleme turuna çıkan 43 takım belli olduİçişleri Bakanlığı: Ağrı'da devam eden Yıldırım-3 Operasyonu'nda bir askerimiz şehit olduFransa Savunma Bakanı Parly, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldiGüney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 126 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiSüper Loto'da rekor ikramiye! 1 kişi 32 milyon 364 bin 752 TL ikramiye kazandı
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde seyir halinde olan Aşkın Acun'un kullandığı 34 PK 4913 plakalı otomobil, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişiler tarafından durduruldu.Şüpheliler ellerindeki tabancalarla otomobilde bulunan kişilere ateş ateş etti.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde seyir halinde olan Aşkın Acun'un kullandığı 34 PK 4913 plakalı otomobil, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişiler tarafından durduruldu.

Şüpheliler ellerindeki tabancalarla otomobilde bulunan kişilere ateş ateş etti.

Saldırıda sürücü Aşkın Acun ve araçta bulunan Mehmet Gem olay yerinde hayatını kaybetti, Salih Karaokay yaralandı.

- Yaralıya hasta önünde ambulans içinde ateş ettiler

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılmak üzere ambulansa alındı.

Hastane önüne getirilen yaralı Karaokay'a, ambulansın içindeyken kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından tekrar ateş edildi.

Hastanenin giriş çıkışları kapatılırken, özel hareket polisleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Yaralı Karaokay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan şüphelilerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olay yerinde hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi Ceyhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'ne düşen kişi balıkçı kayığı ile kurtarıldı

Adana'da kendini evine kilitleyip evini yakan şahıs dumandan zehirlendi

Adana'da sokakta ağır yaralı halde bulanan şahsa ilk müdahale polis tarafından yapıldı

Adana’da 65 yaş üstü vatandaşlar için yeni tedbirler alındı

 

Haber KaynağıAAHaber Kaynağı


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT