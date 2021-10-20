Adapte ne demek, TDK'ya göre Adapte kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Adapte ne demek? Adapte TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi adapte kelimesi. Peki adapte ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre adapte nedir, adapte kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ADAPTE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Adapte kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Adapte kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre adapte kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Uyarlanmış



ADAPTE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Ahmet Vefik Paşa'nın Zor Nikâh'ı Molière'den adaptedir.



ADAPTE KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- adapte etmek

- adapte olmak

- adapte olunmak

