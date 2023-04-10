Aday olmayan Koca'dan açıklama geldi: Cumhur İttifakının başarısı için tüm gücümüzle çalışacağız

14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. dönem milletvekilliği seçimlerinde partiler adaylarını belirleyerek YSK'ya teslim etti. AK Partinin YSK'ya teslim ettiği listede adı olmayan sağlık bakanı Fahrettin Koca, için neden aday olmadı söylentilerine kocadan cevap geldi.

CUMHUR İTTİFAKININ BAŞARISI İÇİN TÜM GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ

Sağlık Bakanı Koca, aday olmaması sonrası Twitter hesabından bir paylaşım yaparak ekip arkadaşlarına destek oldu.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Yüzyılı Vizyonunu hayata geçirmeye aday kadromuz ilan edildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kabinesinde birlikte görev aldığımız değerli bakan arkadaşlarıma seçim bölgelerinde başarılar diliyorum. Bakan ve tüm milletvekili adayı arkadaşlarımla birlikte Sn. Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi, Cumhur İttifakının başarısı için tüm gücümüzle çalışacağız. Türkiye Yüzyılına yürüyüşümüz kutlu olsun."

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