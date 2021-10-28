Ademimerkeziyetçilik ne demek, TDK'ya göre Ademimerkeziyetçilik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ademimerkeziyetçilik ne demek? Ademimerkeziyetçilik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ademimerkeziyetçilik kelimesi. Peki ademimerkeziyetçilik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ademimerkeziyetçilik nedir, ademimerkeziyetçilik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ADEMİMERKEZİYETÇİLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ademimerkeziyetçilik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ademimerkeziyetçilik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yerinden yönetimcilik

