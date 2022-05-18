Adı Sevgi dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Adı Sevgi final ne zaman? Kaçıncı bölümde neden final yapıyor? ATV ekranlarında yayınlanan Adı Sevgi dizisinin final yapacağı iddiaları ortaya atıldı. Peki Adı Sevgi dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Adı Sevgi final ne zaman? Kaçıncı bölümde neden final yapıyor? Detaylar haberimizde...

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13 Mart 2022'de ilk bölümüyle ekrana gelen Adı Sevgi dizisinin final yapıp yapmayacağı araştırılmaya başlandı. Senaryosu Filiz Alpgezmen ve Murat Can Tura tarafından kaleme alınan Adı Sevgi dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Adı Sevgi final ne zaman? Kaçıncı bölümde neden final yapıyor? İşte detaylar... ADI SEVGİ DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTİYOR MU? Başrolünde Yunus Emre Yıldırımer, Gizem Güneş, Mert Doğan gibi oyuncuların yer aldığı Adı Sevgi dizisi hakkında final kararı konuşuluyor. Dizinin sevenleri, iddiaların doğru olup olmadığını araştırıyor. Adı Sevgi dizisiyle ilgili final kararı alındığı konuşuluyordu. Söz konusu dizide Elif Türkkan rolüne hayat veren Gizem Güneş'in sosyal medya paylaşımı, iddiaları doğruladı. ADI SEVGİ FİNAL NE ZAMAN? KAÇINCI BÖLÜMDE NEDEN FİNAL YAPIYOR? Instagram hesabının hikaye kısmından dizinin fragmanını paylaşan Gizem Güneş, "Haftaya final bölümümüzle veda ediyoruz." ifadelerini kullandı. ADI SEVGİ OYUNCULARI Yunus Emre Yıldırımer (Emir Baykara), Gizem Güneş (Elif Türkkan), Fatih Al (Ekrem Baykara), Nihan Büyükağaç (Macide Baykara), Mehtap Bayri (Şükran), Okday Korunan (Zahit), Hande Kaptan (Özlem), Asya Kasap (Zeynep Aydan), Mert Doğan (Volkan Baykara), Serpil Gül (Kerime Aydan), İlker Sami Kılıç (Doğukan Gündüz), Asena Keskinci (Gülendam Aydan), Esat Polat Güler (Mehmet Aydan), Kürşat Demir (Ferdi Özer), Ece Koroğlu (Fatma Zafer), Cenk Hakan Köksal (Nevzat Zafer), Lara Domaç (Fidan Özer), Sıla Korkmaz (Esma Zafer), Arzu Güler (Leyla Gündüz), Bora Kırkım (Arda Nasıf), Ozan Güçlü (Cem Nasıf), Berfu Öngören (Belkıs Üsküplü) ve Bertan Emre Dirikolu (Orhan Meteoğlu) Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri