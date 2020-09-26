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AFAD duyurdu! Muğla Milas'ta korkutan deprem

AFAD, Muğla'nın Milas ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem medyana geldiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Muğla'nın Milas ilçesinde saat 09.17'de 3,6 büyüklüğünde deprem medyana geldi. Deprem yerin 6.32 kilometre altında kaydedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem 3,4 büyüklüğünde yerin 10.4 kilometre altında meydana geldi.

KANDİLLİ | AFAD SON DEPREMLER 

Türkiye'de meydana gelen depremlere ilişkin verileri Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitelerinden takip etmek mümkündür.

SON DEPREMLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

DEPREM Mİ OLDU?

Muğla'nın Milas ilçesinde AFAD'ın açıklamasına göre 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

 

 

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Tayfun Altuntaş
Editör


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