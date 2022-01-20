Agnosi ne demek, TDK'ya göre Agnosi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Agnosi ne demek? Agnosi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi agnosi kelimesi. Peki agnosi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre agnosi nedir, agnosi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AGNOSİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Agnosi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Agnosi kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre agnosi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tanısızlık

