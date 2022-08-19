Star TV ekranlarında yayınlanan Ah Nerede dizisinin final yapması üzerine izleyiciler merakla 'Ah Nerede dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Ah Nerede final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?' sorularını aratmaya başladı. Biz de haberimizde merak edilen tüm bu sorulara yanıt verdik...

AH NEREDE SAKLADIM DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTİYOR MU? AH NEREDE FİNAL NE ZAMAN? KAÇINCI BÖLÜMDE, NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Oktay Çubuk, Nil Keser, Tarık Pabuççuoğlu gibi isimlerin başrolü paylaştığı Ah Nerede dizisi final yapıyor. İzlenme oranlarında geride kalan dizi, 7. bölümüyle 19 Ağustos günü final yaparak ekran macerasını noktalayacak.

AH NEREDE KONUSU

Bursa’nın önde gelen ailelerinden Hakim (Tarık Pabuççuoğlu) ve Seniha (Ayşe Çubuk) Şerbetlioğlu ‘nun üniversite okumaları için İstanbul’a gönderdikleri üç oğlu, onların hiç de tahmin etmediği bir hayat yaşar. Ortanca oğulları Murat (Korhan Herduran) hukuk okuması gerekirken hayattaki her şeyi bahse çeviren bir kupon bağımlısıdır. Mühendislik okuduğunu zannettikleri küçük oğulları Ömer (Batuhan Sert) ise barlarda çalışan bir müzisyen olmuştur. En büyük oğulları Ferit (Oktay Çubuk) ise tıp fakültesini ailesinden habersiz yarım bırakmış, babasının parasıyla iflah olmaz bir çapkına dönüşmüştür.

AH NEREDE SON BÖLÜM ÖZET

Zehra, Cenker'i ilişkilerine inandırmak için can havliyle Ferit'i öper ancak daha sonra Ferit'in yüzüne nasıl bakacağını bilemez.Zehra Ferit'ten kaçmaya başlar.Ferit ise Cenker'in bu olayın peşini bırakmayacağını anlar ve Zehra ile olan ilişkilerini Cenker'in gözüne sokmak ister. Ancak bu o kadar kolay olmayacaktır çünkü Zehra, Ferit'ten utanıp ondan kaçmaya başlar.Zehra ve Ferit için yeni bir hikaye başlamaktadır.

Şerbetlioğlu kardeşlerin ise şirket mesaisi tam gaz sürer. İş hayatı üç delikanlıyı da değiştirmeye başlar.Yenilmezler Kulübü ise, bu defa bir başka 'Feritzede' olan Huriye'nin depresyondan çıkması için el ele verirler.