Gülşen Bubikoğlu ve Tarık Akan'ın başrollerini paylaştığı, senaryosunu Sadık Şendil'in yazıp Orhan Aksoy'un yönettiği, 1975 yılında yapılan Ah Nerede filmi dizi oluyor. Dizinin ayrıntıları merak edilirken, yeni nesil oyunculardan kimlerin yer alacağı da araştırılıyor. Peki Ah Nerede dizisi konusu nedir? Ah Nerede oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

AH NEREDE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İlk defa 1975 senesinde sinema izleyicisi ile buluşan Yeşilçam filmi Ah Nerede filmi dizi oluyor. Senaryosunu Sadık Şendil'in, yönetmenliğini Orhan Aksoy'un, Yapımcılığını Ertem Eğilmez'in yaptığı Ah Nerede filmi Türk sinemasında unutulmaz filmler arasında yer alıyor.

Filmde Bursalı bir toprak ağasının İstanbul'da okuyan üç oğlu, ailelerinin bildiğinin aksine bir hayat sürmektedir. Tıp fakültesinde okumakta olan en büyük oğul Ferit (Tarık Akan), hemşehrisi olan bir kızla nişanlı olmasına rağmen, yakışıklılığının da getirdiği avantajla birlikte zamparalık peşinde koşarken, Eczacılık fakültesinde okuyan ortanca oğul Murat (Halit Akçatepe) ise tam bir kumarbazdır. Ailedeki en küçük oğul, mühendislik eğitimi almaya devam eden Ömer (Cengiz Nezir) ise, dönemin siyasi olaylarının tam göbeğindedir. Ailedeki "Sınıfta kalmaktan başları dönmüş" olan çocukları, aileleri yakında mezun olacak olarak bilmektedir. Ailelerinin çocuklarının gerçek durumlarını öğrenmesi sonrası ise olaylar gelişir.

AH NEREDE DİZİSİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Orhan Aksoy’un 1975 yapımı “Ah Nerede” filminin dizi uyarlaması için kolları sıvayan 10. Ev yapım şirketi oyuncu seçimlerini sürdürüyor. Dizide, Gülşen Bubikoğlu, Tarık Akan, Hulusi Kentmen, Adile Naşit ve Halit Akçatepe gibi Yeşilçam’ın efsane isimlerin rollerini kimlerin canlandıracağı merak konusuydu. “Ah Nerede”nin oyuncu kadrosuyla ilgili ilk bilgiler gelmeye başladı.

Bülent İşbilen’in yönetmen koltuğuna oturacağı diziyi Kübra Sülün ve Meryem Demirli yazıyor. Dizide Hulusi Kentmen’in yani Ferit’in babası rolünü usta oyuncu Tarık Pabuççuoğlu, Şükriye Atav’ın hayat verdiği Ferit’in annesi rolünü ise Ayşe Kökçü canlandıracak. Dizinin başrol oyuncuları ve kanalı da önümüzdeki günlerde belli olacak.