Ah Vah ne demek, TDK'ya göre Ah Vah kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ah vah ne demek? Ah vah TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ah vah kelimesi. Peki ah vah ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ah vah nedir, ah vah kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AH VAH NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ah vah kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Ah vah kelimesi Türkçe kökenlidir.

TDK'ya göre ah vah kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İnleme, sızlanma, ahuvah



AH VAH KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- ahı gitmek vahı kalmak

- ah vah etmek (veya demek)

