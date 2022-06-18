Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin parçalanmış fileli külotlu çorabı takipçilerini çileden çıkardı! "Kızım senin yaşın kaç?"İBB, Emirgan Korusu'ndaki ağaçları izinsiz kesmiş! Orman Bölge Müdürlüğü harekete geçti, cezayı kesti18 Haziran 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıYKS'ye girecek öğrencilere başarılar mesajları 2022 | YKS'ye girecek öğrencilere başarı mesajı 2022İstanbul Eyüpsultan'da İETT otobüsü dehşeti! Ortalığı birbirine kattı, 17 araca çarptı! Ortalık savaş alanına döndü!Türkiye olsa isyan çıkardı! Fransa'da okul yönetiminden şok kıyafet kararı!Ahmet Hakan, Bülent Arınç'ın yaşadığı durumu özetledi: "Bu kozmik bir trajedi"Altın vitesi beşe takıp şahlandı! Yatırımcının ağzı kulaklarında! İşte Haziran 2022 güncel altın fiyatlarıAbdurrahman Dilipak, anne ve babaları korkuttu! "Bakın söylüyorum intihar dalgası geliyor!"O gün geldi çattı! İşte, YKS sınavı öncesi ve sonrası bilmeniz gereken 8 şey!
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Ahmet Hakan, Bülent Arınç'ın yaşadığı durumu özetledi: "Bu kozmik bir trajedi"

Ahmet Hakan, Bülent Arınç'ın yaşadığı durumu özetledi: "Bu kozmik bir trajedi"

AK Parti ve Cumhurbaşkanlığı YİK üyeliğinden istifa ettikten sonra yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Bülent Arınç hakkında değerlendirmelerde bulunan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan," Son bir çıkış yaptı.İktidara vurdu, muhalefete göz kırptı. Bakın, işte bu kozmik bir trajedidir." dedi.

Ahmet Hakan, Bülent Arınç'ın yaşadığı durumu özetledi: "Bu kozmik bir trajedi"

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, daha sonra ise AK Parti üyeliğinden istifa eden Bülent Arınç, yaptığı çıkışlarla adından söz ettiriyor. Son olarak  'Türk Demokrasi Vakfı; Yeniden' başlıklı toplantıda konuşan Arınç,  “Majestelerinin gazetecileriyle bazen baş başa gelirler, havanın güzelliğinden suyun berraklığından bahsederler. Öksürmenin zamanıdır, bağırmanın zamanıdır. ‘Kral çıplak' demenin vaktidir” ifadelerini kullanarak tepki çekmişti.

Ahmet Hakan, Bülent Arınç'ın yaşadığı durumu özetledi: Bu kozmik bir trajedi

"MUHALEFETE GÖZ KIRPTI"

Arınç'ın sözlerini kaleme aldığı köşe yazısında değerlendiren Hürriyet yazarı Ahmet Hakan çarpıcı ifadeler kullandı.

Hakan köşe yazısında şunları yazdı:

"Son bir çıkış yaptı. İktidara vurdu, muhalefete göz kırptı.

Sonuç şu:

- AK Parti tabanından kendisine yönelmiş olan tepkinin dozu daha da arttı.

- Kemal Kılıçdaroğlu hariç hiçbir muhalifin sempatisini kazanamadı.

- Ne sempatisi! Muhalif kesimdeki Arınç antipatisi daha da arttı.

Bakın, işte bu kozmik bir trajedidir."

Ahmet Hakan, Bülent Arınç'ın yaşadığı durumu özetledi: Bu kozmik bir trajedi

{TITLE_STRIP}Bülent Arınç'ın "Kral çıplak" sözlerine, eski dava arkadaşından sert tepki! "Yüreği varsa aşağılık sözlerini yüzümüze söylesin!"

{TITLE_STRIP}Melih Gökçek, "AK Parti'nin bana tepkisi yok" diyen Bülent Arınç'a meydana okudu! "Bülent gel, Türkiye görsün!"

{TITLE_STRIP}İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu eleştirmişti! Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a sert tepki

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT