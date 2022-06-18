Ahmet Hakan, Bülent Arınç'ın yaşadığı durumu özetledi: "Bu kozmik bir trajedi"

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, daha sonra ise AK Parti üyeliğinden istifa eden Bülent Arınç, yaptığı çıkışlarla adından söz ettiriyor. Son olarak 'Türk Demokrasi Vakfı; Yeniden' başlıklı toplantıda konuşan Arınç, “Majestelerinin gazetecileriyle bazen baş başa gelirler, havanın güzelliğinden suyun berraklığından bahsederler. Öksürmenin zamanıdır, bağırmanın zamanıdır. ‘Kral çıplak' demenin vaktidir” ifadelerini kullanarak tepki çekmişti.

"MUHALEFETE GÖZ KIRPTI"

Arınç'ın sözlerini kaleme aldığı köşe yazısında değerlendiren Hürriyet yazarı Ahmet Hakan çarpıcı ifadeler kullandı.

Hakan köşe yazısında şunları yazdı:

"Son bir çıkış yaptı. İktidara vurdu, muhalefete göz kırptı.

Sonuç şu:

- AK Parti tabanından kendisine yönelmiş olan tepkinin dozu daha da arttı.

- Kemal Kılıçdaroğlu hariç hiçbir muhalifin sempatisini kazanamadı.

- Ne sempatisi! Muhalif kesimdeki Arınç antipatisi daha da arttı.

Bakın, işte bu kozmik bir trajedidir."

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