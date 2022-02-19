Ahmet Hakan, Tarkan'ın Geççek şarkısını sahiplenen muhalefete çattı: Sanki Tarkan, buna benzer iki üç şarkı daha yapsa hükümet düşecek

Mega star Tarkan'ın merakla beklenen Geççek şarkısı müzik piyasasından çok Türkiye gündemine damga vurdu. Şarkının İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başta olmak üzere birçok siyasi isim tarafından sosyal medyada paylaşılırken şarkının siyasi mesajlar içerdiği iddia edildi. Bu nedenle şarkı sosyal medyada siyasetin bir numaralı konusu oldu. Şarkıya ilişkin yapılan yorumlar ve bakış açılarını köşe yazısında değerlendiren Hürriyet yazarı Ahmet Hakan çarpıcı ifadeler kullandı.

"BİR ŞARKI ÜZERİNDEN TÜRKİYE DELİRMESİ"

Ahmet Hakan köşe yazısının bir kısmında şu ifadeleri kullandı:

"Tarkan’ın “Geççek” şarkısı...

Türkiye’nin zaten cepheleşmiş kesimlerinin biraz daha cepheleşmesine yol açtı.

İktidar karşıtları...

Zil takıp oynuyorlar resmen. Dalgalanıyorlar. Durulmuyorlar. Kendilerini “İktidar ha düştü, ha düşecek” havasına fazlasıyla kaptırmış durumdalar.

Tarkan’ın şarkısına, Tarkan’ın bile yüklemediği misyonlar yüklüyorlar.

Bir şarkı üzerinden Türkiye delirmesi

Temel Bey ile Davutoğlu hariç bütün muhalefet liderleri, şarkıya gaz veriyorlar.

Öyle bir hava var ki bu cephede...

Sanki Tarkan, buna benzer iki üç şarkı daha yapsa hükümet düşecek.

İktidar yanlıları ise...

Muhalefetin bu tavrına fena bozuluyorlar. Bazıları şarkının sözlerinin Pensilvanya tarafından yazıldığını öne sürme noktasına kadar gelmiş durumda.

Gülüp geçmiyorlar. Aşırı ciddiye alıyorlar.

Bir şarkı üzerinden Türkiye delirmesi

Komplocu yaklaşımlarla klipten saçma sapan anlamlar çıkarmaya çalışıyorlar.

Bazıları ise o bitmek tükenmek bilmeyen “kültürel iktidar” tartışmasına omuz veriyorlar.

“Bizim niye bir Tarkan’ımız yok” falan diyenler bile çıkıyor aralarından.

İki tarafa da şöyle bir bakıldığında sadece şu söylenebilir:

Tam bir delirme hali.

Öyle bir delirme hali ki...

Muhalif biri...

Bir şarkı üzerinden Türkiye delirmesi

'Ben şarkıyı müzikalite açısından pek beğenmedim' dese bile yiyor linci...

Öyle bir delirme hali ki...

İktidar yanlısı biri...

'Klip gayet güzel olmuş, ben beğendim abi' dediğinde mahallesinin hışmına uğruyor.

Kısacası...

Bir pop stardan Che Guevara çıkaran çok acayip bir iklimin içine düşmüş durumdayız.

Şu iklim değişse, şu atmosfer dağılsa da...

Yeniden Tarkan şarkılarıyla neşemizi bulsak."

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