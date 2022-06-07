Ahmet Özal, öz güven patlaması yaşadı, sosyal medyada alay konusu oldu! "Yüzde 25'in altında oy alacağımızı düşünmüyoruz"

Merhum Turgut Özal'ın oğlu ve Tek Parti Genel Başkanı Ahmet Özal, geçtiğimiz akşam bir televizyon programına konuk oldu. Burada sunucunun sorularını yanıtlayan Özal, seçim değerlendirmeleriyle sosyal medyanın diline düştü. başkanı olduğu Tek Parti'nin 2023 seçimlerinde en az yüzde 25 oy alacağını iddia eden Özal, "20-25'in altında oy alacağımızı düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

"SEÇİMDEN SONRA HATIRLATABİLİRSİNİZ"

Sunucu Özal'a barajın yüzde 7'ye düştüğünü hatırlatınca, Tek Parti Genel Başkanı'ndan "Ben daha önce de söyledim, biz yüzde 20-25'in altında oy alacağımızı düşünmüyoruz. Seçimden sonra bu sözlerimi hatırlatabilirsiniz" yanıtı geldi.

Şu anda bir ittifaka girmeyi düşünmediklerini söyleyen Özal, "Kendi başımıza ilerlemeyi planlıyoruz. Şu anda teşkilatlarımıza çok büyük bir ilgi var. İnsanlar doğrudan bize geliyor. Hatta bazı partilerden teşkilat olarak gelenler de var. Hızlı gelişiyoruz." dedi.

SİYASETE NEDEN GERİ DÖNDÜ?

Konuk olduğu programda siyasete yeniden dönüş sebebini anlatan Özal, "Ben 20 sene önce Malatya'dan bağımsız milletvekili seçildim. Ondan sonra 20 sene siyasetle ilgilenmedim. Fakat biraz Doğu'ya gittim; Ağrı, Van, Hakkari, Trabzon, Erzurum, o bölgeleri gezdim. Sokaklarda insanlardan 'Siyasete dönün' diye baskı gördüm. Benim mevki-makam derdim olmadı hiçbir zaman. Ben bugün bir şeyler yapmaya çalışmazsam, tabii önce Allah'ın sonra milletin takdiridir bu, yaparsam yaparım yapamazsam da vicdanım rahat eder. Onun için siyasete döndüm." ifadelerini kullandı.