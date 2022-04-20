Turgut Özal yaşasaydı hangi siyasi ittifaktan yana olurdu? Özal’ın oğlu Ahmet Özal cevapladı!

8.Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, Haberler.com YouTube kanalında Olgun Kızıltepe'nin konuğu oldu. Tek Parti Genel Başkanlığı görevini üstlenerek aktif siyasete dönen Özal, Türkiye ekonomisine, Cumhur- Millet ittifaklarına ve kurucusu olduğu partisinin anket sonuçlarına dair konuştu.

“PARTİLERE BAKMAZ, ASLA AYRIM YAPMAZDI”

Haberler.com YouTube kanalına konuk olan Türk siyasetinin önemli isimlerinden Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal'a, "Turgut Özal yaşasaydı hangi siyasi ittifakın içinde yer alırdı?" sorusu soruldu. Özal, "Ben babamı çok iyi tanıyan bir insanım. Babam için önemli olan partiler değildi. Sağ ve sol ayrımı hiçbir zaman yapmadı.1983'te iktidar olduğunda dört eğilimle geldi. Alevi, Kürt, Türk ve Sunni ayrımı yapmazdı. Partilere de bakmazdı. Hatta ilk kabinesinde sol görüşlü bakanlar vardı. Aynı zamanda sağ görüşlü insanlar da vardı. Dolayısıyla ülke için hangisi doğruysa, kim doğru işler yapma niyetindeyse onlarla beraber olurdu. Asla ayrım yapmazdı" ifadelerini kullandı.

“KİMSE KARAR VERECEK DURUMDA DEĞİL”

Cumhur ve Millet İttifakı’na dair açıklamalar yapan, Özal, "Her ikisi için de söylüyorum. Hatta vatandaşların da kafaları karışmış vaziyette. 6'lı masada farklı sesler çıkıyor. İttifak içi ittifak mı olacak? Ne olacak belli değil. Şuanda kimse kararlı değil. Adaylar bile belli değil. Cumhur İttifakı'nın da adayı belli değil. Sayın Tayyip Erdoğan diye düşünüyoruz ama Tayyip Erdoğan, adaylığını açıklamadı daha. Dolayısıyla şu anda Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı tam netleşmiş bir pozisyonda değil. Ben karar veremiyorum. Kimse karar verecek durumda değil" diye konuştu.

“EKONOMİDE HİÇBİR ZAMAN SİHİRLİ DEĞNEK YOKTUR”

Açıklamalarında, Türkiye'nin ekonomisine de değinen Özal, "Ben bugün iktidarda olsam memur, emekli ve işçiye yüzde 120 ile yüzde 150 arasında zam yaparım. Bütçeden birçok şeyi kapatarak gerekirse yatırımları dahi durdurarak bu parayı bulurum. Önce insanları mutlu etmezseniz, aldığınız hiçbir ekonomik kararda başarılı olamazsınız. Önce insanları rahatlatacaksın daha sonra diğer problemlere bakacaksın. Ekonomide hiçbir zaman sihirli değnek yoktur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir teorisi var: Faiz sebep, enflasyon sonuç. Aslında ekonomi de bunun tam tersidir. Mesela faizleri yüzde 24'ten yüzde 14'e kadar indirdiler. Enflasyon yüzde 18-19 civarındaydı. Şimdi enflasyon resmi olarak yüzde 62. Ama gayri resmi olarak yüzde 100'ün üzerinde. Demek ki bu teori doğru bir teori değil. Bu nedenle bu teoriden dönülmesi lazım" ifadelerini kullandı.

“ANKETLERDE YÜZDE 20 OY ORANINA SAHİBİZ”

Anketlerde yüzde 20 oy oranına sahip olduklarını önemle vurgulayan Özal, "Ben de bu kadar oy oranımız olduğunu beklemiyordum. Türkiye'nin dört bir yanını geziyorum. Gittiğim yerlerde millet babamı anlatıyor, özlemlerini anlatıyor. Her gün televizyonlarda tartışma programlarında babamın adı geçiyor. Demek ki insanlar 29 sene geçmesine rağmen o dönemi hatırlıyor. Bilmeyen gençlerimiz de giriyor internete her şeyi inceliyorlar. Ben yüzde 20'ler diyorum ama mütevazi konuşuyorum, daha da üstünde olabilir" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

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