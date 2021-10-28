Ahret Kardeşi ne demek, TDK'ya göre Ahret Kardeşi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ahret kardeşi ne demek? Ahret kardeşi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ahret kardeşi kelimesi. Peki ahret kardeşi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ahret kardeşi nedir, ahret kardeşi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AHRET KARDEŞİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ahret kardeşi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ahret kardeşi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kan bağı olmaksızın birbirlerini manevi olarak kardeş sayan kimselerden her biri

