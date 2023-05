AK Parti Sözcüsü Çelik'ten The Economist'e çok sert tepki: Batılı dergiler ve gazeteler yine Türkiye’deki siyasi süreçleri etkilemek için seferber olmuş

14 Mayıs seçimlerine az bir süre kala batının Türkiye!de ki seçimlere ilgisi ve hatta tepki çeken açıklamaları devam ediyor. Son olarak The Economist dergisinin kapağında Erdoğanı hedef alarak "Erdoğan seçimleri kaybetmelidir" haberi Tepkilere yol açtı. Dergiye en sert tepkiyi AK Parti sözcüsü Ömer çelik'ten geldi Çelik, Yaptığı açıklamada "Batılı dergiler ve gazeteler yine Türkiye’deki siyasi süreçleri etkilemek için seferber olmuş. Cumhurbaşkanımıza karşı yorumlar döşenmişler. Halbuki ders almış olmaları lazımdı. Şimdiye kadar hiçbir konuda etkileri olmadığı defalarca görüldü. Yine aynı akıbetle karşılaşacaklar" dedi.

ÖMER ÇELİK: "AYNI AKIBETLE KARŞILAŞACAKSINIZ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda The Economist'in skandal kapağına tepki gösterdi. Türkiye'de yapılan her seçim öncesi Türk demokrasisini hedef alan İngiliz The Economist dergisi hazırladığı kapakta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "gitmesi gerektiğini" yazmıştı. Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi halinde Demirtaş ile ilgili durumun "hızla iyileşeceği"ni belirten dergiye sert tepki gösteren Çelik, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yaptı. Çelik, "Batılı dergiler ve gazeteler yine Türkiye’deki siyasi süreçleri etkilemek için seferber olmuş. Cumhurbaşkanımıza karşı yorumlar döşenmişler. Halbuki ders almış olmaları lazımdı. Şimdiye kadar hiçbir konuda etkileri olmadığı defalarca görüldü. Yine aynı akıbetle karşılaşacaklar." ifadelerini kullandı.

