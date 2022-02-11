AK Partili Çelik'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na elektrik faturası üzerinden zehir zemberek sözler: Kanunsuzluğu muhalefet zannetmek siyasi partinin iflasıdır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, " Erdoğan 31 Aralıkta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben bugünden itibaren gelecek hiç bir elektrik faturamı ödemeyeceğim." ifadelerini kullanarak skandal bir açıklama yapmıştı. Söz konusu açıklamaya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve AK Partili vekillerin ardından Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

"KANUNSUZLUĞU MUHALEFET ZANNETMEK SİYASİ PARTİNİN İFLASIDIR"

Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

Sn. Kılıçdaroğlu’nun son açıklamaları siyasi muhalefet değil, kanunsuzluğu teşviktir. Bu nedenle anti demokratiktir. Bu açıklamalar sivil siyasetle ve demokrasiyle kavgalı olduklarını bir kere daha gösteriyor. Demokratik düzeni işlemez hale getirmeye çalışmak, demokratik siyaseti aşağılamaktır.

Bir siyasi parti kanunsuzluğu teşvik ediyorsa kendi varlık sebebini ortadan kaldırır. Kanunsuzluğu muhalefet zannetmek siyasi partinin iflasıdır.

"MUHALEFET İÇİN SİYASİ AKIL GEREKİR"

Bir parti için muhalefet üretmek yetenek işidir. Muhalefet yeteneği olmayan siyasi parti kanunsuzluğa savrulur. Muhalefet için siyasi akıl gerekir. Kanunsuzluğu teşvik etmeyi, muhalefet yapmak zannetmek bir siyasi iflastan öteye gitmez...

Muhalefet etmekle kanunsuzluğu birbirine karıştıran, siyasi akılla ve demokrasiyle kavgalıdır. Bir kere daha Sn. Kılıçdaroğlu’nun açıklaması, kendi belediye başkanları tarafından bile reddedilen, demokratik muhalefet konusunda yetersizliği gösteren bir açıklama olmuştur.

İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu ve fatura fikrine gönderme! Aralarındaki gizli çatışma bir türlü durulmuyor! İşin ucu kendine değince...

Kendi içlerinde çatışıyorlar! Kılıçdaroğlu'nun çağrısı CHP'li İBB'yi panikletti! Yapılan açıklama dikkat çekti!

"Elektrik faturamı ödemeyeceğim" diyen Kılıçdaroğlu'na Devlet Bahçeli'den zehir zemberek sözler: Bu tehditkâr meydan okumaya göz yumulamaz

"Elektrik faturamı ödemeyeceğim" diyen Kılıçdaroğlu'na Devlet Bahçeli'den zehir zemberek sözler: Bu tehditkâr meydan okumaya göz yumulamaz

"Elektrik faturamı ödemeyeceğim" diyen Kılıçdaroğlu'na AK Partili Hasan Çilez'den sert sözler: "Ödersen namertsin, senin elektrik paranı ben ödeyeceğim"