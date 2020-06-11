AK Partili o isim istifa etti

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, Twitter hesabından istifa kararına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Dün akşam CNNTÜRK’te geçmişte siyaset üzerinde vesayet oluşturmak isteyen darbeci Kemalist anlayış ve FETÖ’nün güç mücadelesine ilişkin sözlerim farklı noktalara çekilmiş ve benim üzerimden partime zarar vermek isteyenler topluca bir dezenformasyon oluşturmuşlardır.

Partim ve davam benim için son derece değerlidir. Partimin zarar görmemesi adına iki yıldır onurla yürüttüğüm Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılıyorum."