Akdetmek ne demek, TDK'ya göre Akdetmek kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akdetmek ne demek? Akdetmek TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akdetmek kelimesi. Peki akdetmek ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akdetmek nedir, akdetmek kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AKDETMEK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akdetmek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Akdetmek kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre akdetmek kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sözleşme yapmak

- İmzalamak



AKDETMEK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Hükûmet tarafından Belgrat'a dostluk muahedesini akdetmek için gönderilmiştim.

