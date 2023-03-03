Akfen Holding “El Ele Birlikteyiz” kampanyasıyla depremzede 1.000 üniversite öğrencisine burs sağlayacak

Akfen Holding, kurucusu olduğu Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) koordinasyonunda depremlerden etkilenen 1.000 üniversite öğrencisine üniversiteden mezun olana kadar öğrenim bursu sağlayacak.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından “El Ele Birlikteyiz” adı altında bölgeye yönelik farklı alanlarda yardımlarını sürdüren Akfen Holding, kurucusu olduğu TİKAV koordinasyonunda eğitim seferberliğini de başlatıyor.

AKFEN DEPREMZEDELER İÇİN EĞİTİM SEFERBERLİĞİ BAŞLATIYOR

TİKAV, Akfen Holding desteğiyle deprem bölgesinde eğitimlerine devam edecek öğrencilere üniversiteden mezun olana kadar burs imkânı sağlayacak.

Aileleri deprem bölgesinde oturan ve depremden etkilenen 1000 üniversite öğrencisine "Akfen-TİKAV Burs Programı" adı altında üniversite eğitimleri boyunca ve her yıl akademik takvim süresince aylık olarak burs ödemeleri gerçekleştirilecek.

Söz konusu burs programına başvurular, TİKAV’ın "www.tikav.org.tr" adresinden 15 Mart Çarşamba gününe kadar yapılabilecek. Burs programı başvuru formuna ise "https://tikav.org.tr/akfen-tikav-burs-basvuru" adresinden ulaşılabiliyor.

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