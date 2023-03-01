Başsavcılık harekete geçti! Depremzedelere yüksek fiyatta konut kiralayan ve satanlara soruşturma

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde 14 milyona yakın vatandaşı etkiledi. Deprem nedeniyle evi hasar gören vatandaşlar, başka illere göç etti.

Kendilerine yeni bir hayat kurmayı amaçlayan depremzedeler, yüksek ev kirası ve satış fiyatlarıyla karşılaştı. Konya'da yaşanan bu durumların üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek soruşturma başlattı.

ŞİKAYETLER ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Konuya ilişkin olarak Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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"6 Şubat ve sonrasında Türkiye'de meydana gelen depremlerden etkilenen bazı afetzedelerin Konya ilimize gelmesi üzerine depremzede vatandaşların durumundan faydalanıp, fırsatçılık yaparak bazı konut sahiplerinin ve emlakçıların ev kirası ve satış bedellerinde fahiş artışlar yaptıklarına yönelik şikayetler üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup Konya İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verilmiştir."