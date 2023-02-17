Depremden kurtulan aile, Konya'daki yangında can verdi: 7 ölü

Konya'nın Karatay ilçesindeki bir evde çıkan yangında Gaziantep'ten geldikleri öğrenilen 7 depremzede hayatını kaybetti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Depremden kurtulan aile, Konya'daki yangında can verdi: 7 ölü

Alınan bilgilere göre olay Karatay ilçesi Yediler Mahallesi Sırrıağa Sokak'ta meydana geldi. Biri misafir olarak iki Suriye uyruklu kişilerin kaldıkları müstakil evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Depremden kurtulan aile, Konya'daki yangında can verdi: 7 ölü

EVİN ÇATI KATI ÇÖKTÜ

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında, evin çatı katı çöktü. Söndürme çalışmalarının ardından, olay yerine gelen iş makineleriyle evin enkazı kaldırıldı.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Ekipler, depremzede oldukları ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden kente geldikleri öğrenilen aynı aileden 7 kişinin cesedine ulaştı.

Öte yandan, evde kiracı olarak oturan aileden iki kişi de yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince enkazdan alınan cenazeler, Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Depremden kurtulan aile, Konya'daki yangında can verdi: 7 ölü 75-konyada-yangin-cikan-evde-coken-catinin-altinda-kalan-7-depremzede-oldu.jpg

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