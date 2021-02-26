Akı isminin anlamı nedir, Akı ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Akı isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Akı ismi ne demek, Akı ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Akı isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Akı isminin kökeni:

Akı ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de 11 kişide Akı ismi kullanılmaktadır.

Akı isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Akı isminin rengi:

Kahverengi

Akı İsminin anlamı nedir? TDK Akı anlamı:

Türk Dil Kurumu'nda Akı ismi Herhangi bir kuvvet alanında, belli bir düzlemin belli bir bölümünden geçtiği varsayılan güç çizgileri, seyelan anlamında kullanılmaktadır.

Akı İsmi Kuranda geçiyor mu?

Akı ismi Kuran'ı Kerim'de geçmemektedir.

Akı ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 3 harf bulunmaktadır.

Akı isminin Harf Analizi Nedir ?

Akı ismi 3 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

A : Öncü, lider, mantıklı

K : Kariyerli

I : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Akı isminin Numerolojisi Kaçtır?

Akı ismi 3 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A : 1

K : 14

I : 11

= 26 – Akı İsminin Numeroloji Toplamı 26’dir.

Akı ismi 3 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Akı isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A: 1 K: 2 I: 9 = 12

1 + 2 = 3 Kader sayısı

Akı isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

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