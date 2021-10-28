Akıl Defteri ne demek, TDK'ya göre Akıl Defteri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akıl defteri ne demek? Akıl defteri TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akıl defteri kelimesi. Peki akıl defteri ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akıl defteri nedir, akıl defteri kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AKIL DEFTERİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akıl defteri kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre akıl defteri kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hatırlanıp yapılması gereken şeylerin yazıldığı küçük defter, not defteri, ajanda



AKIL DEFTERİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- O hengâmede, kucaktan kucağa dolaştırılan ufaklık, akıl defterine bir gözlem daha düşmüştü.

