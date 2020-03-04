Akıllı telefonlara ek vergi geldi! O tarihten itibaren vergi alınacak

Bu ay yürürlüğe girecek olan düzenlemeye göre artık akıllı telefonlar üzerinden ek vergi alınacak. İsmi ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Kesintisi.

Hali hazırda satın aldığımız yeni bir akıllı telefon için hatırı sayılır vergiler ödüyoruz. Hatırlanacağı üzere son düzenlemeyle sabit olan ÖTV oranları dereceli olarak yüzde 50’ye kadar yükselmişti. Şimdi ise akıllı telefonlara ek vergi getirildi.

YÜZDE 50 ÖTV VARDI

Son ötv düzenlemesi ile birlikte vergi matrahı 640TL’ye kadar olan telefonlarda yüzde 25, 640 – 1500 TL arası olan modeller için yüzde 40, 1500 TL üzerindeki modeller için de yüzde 50 ÖTV alınmasına karar verilmişti.

YÜZDE 10 TRT BANDROLÜ

Bunun haricinde yeni bir akıllı telefon alırken yüzde 18 KDV ve yüzde 10’da TRT bandrolü için ödeme yapıyorduk. Şimdi bu vergilere ek olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Kesintisi adı altında yüzde 1’lik yeni bir ödeme daha yapacağız.

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19 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe girecek olan düzenleme ile birlikte CD, DVD ve USB bellek gibi fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan her türlü cihazdan 2012 yılından bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı’na kesinti adı altında vergi alınıyordu. Şimdi bu sınıfa akıllı telefonlar da eklendi.

Artık aldığımız her yeni akıllı telefon için yüzde 1’lik bir tutar da Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ödeme yapacağız.

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