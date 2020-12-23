Birbirinden başarılı yapımlara ev sahipliği yapan ATV yine bomba gibi bir dizi ile izleyenlerini ekran başına kilitlemeye hazırlıyor. Yönetmenliğini Veli Çelik'in üstlendiği yeni dizi 'Akıncı'nın yayın tarihi belli oldu. Peki Akıncı dizisi ne zaman başlıyor? Hangi gün oynuyor? Akıncı oyuncuları kimdir?

AKINCI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bir süper kahramanın hikayesini anlatan 'Akıncı' dizisi 1 Ocak Cuma günü saat 20.00'de ATV ekranlarında ilk bölümüyle seyircilerle buluşacak.

AKINCI HANGİ GÜN YAYINLANACAK? HANGİ GÜN OYNUYOR?

'Akıncı' dizisi ATV ekranlarında her Cuma izleyici ile buluşacak. Cuma akşamları yayınlanan 'Hercai' ise yeni gününde izleyicinin karşısına çıkacak.

AKINCI OYUNCULAR KİMDİR?

Akıncı, NTC Medya imzalı, yönetmeliğini Veli Çelik'in yaptığı, senaryosunu Hakan Kandal'ın kaleme aldığı aksiyon türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir.

Başrollerinde Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler ve Tolga Tekin yer almaktadır.

AKINCI 1. BÖLÜM FRAGMANI