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Akıncı dizisi ne zaman başlıyor? Hangi gün oynuyor? Akıncı oyuncuları kimdir?

Akıncı dizisi ne zaman başlıyor? Tanıtım fragmanı ile büyük ilgi gören ve merakla beklenen yeni dizi Akıncı dizisi için geri sayım başladı. NTC Medya tarafından hazırlanan ATV de yayınlanacak olan yeni dizi 'Akıncı' ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak. Peki Akıncı dizisi ne zaman başlıyor? Hangi gün oynuyor? Akıncı oyuncuları kimdir?

Akıncı dizisi ne zaman başlıyor? Hangi gün oynuyor? Akıncı oyuncuları kimdir?

Birbirinden başarılı yapımlara ev sahipliği yapan ATV yine bomba gibi bir dizi ile izleyenlerini ekran başına kilitlemeye hazırlıyor. Yönetmenliğini Veli Çelik'in üstlendiği yeni dizi 'Akıncı'nın yayın tarihi belli oldu. Peki Akıncı dizisi ne zaman başlıyor? Hangi gün oynuyor? Akıncı oyuncuları kimdir?

Akıncı dizisi ne zaman başlıyor? Hangi gün? Akıncı oyuncuları kimdir?

AKINCI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bir süper kahramanın hikayesini anlatan 'Akıncı' dizisi 1 Ocak Cuma günü saat  20.00'de ATV ekranlarında ilk bölümüyle seyircilerle buluşacak.

AKINCI HANGİ GÜN YAYINLANACAK? HANGİ GÜN OYNUYOR?

'Akıncı' dizisi ATV ekranlarında her Cuma izleyici ile buluşacak. Cuma akşamları yayınlanan 'Hercai' ise yeni gününde izleyicinin karşısına çıkacak.

Akıncı dizisi ne zaman başlıyor? Hangi gün? Akıncı oyuncuları kimdir?

AKINCI OYUNCULAR KİMDİR?

Akıncı, NTC Medya imzalı, yönetmeliğini Veli Çelik'in yaptığı, senaryosunu Hakan Kandal'ın kaleme aldığı aksiyon türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. 

Başrollerinde Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler  ve Tolga Tekin yer almaktadır. 

AKINCI 1. BÖLÜM FRAGMANI

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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