İlk olarak cuma günleri yayınlanan Akrep dizisinin yayın tarihinin değiştirilmesinin ardından final yapacağı iddialarıyla gündeme gelmeye başladı. Peki Akrep dizisi final mi yapacak 2021? Akrep final ne zaman 2021? İşte bu soruların cevabını haberimizde bulabilirsiniz...

AKREP DİZİSİ FİNAL Mİ YAPACAK 2021?

Demet Akbağ, Evrim Alasya, Yusuf Çim, Müge Su Şahin, Esila Umut gibi başarılı oyuncuların rol aldığı Akrep dizisi her ne kadar belirli bir izleyici topluluğuna kendisini takip ettirmeyi başarsa da gün değişikliği ile beraber izleyici kaybı yaşadı.

Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle büyük beklenti oluşturan Akrep reyitnglerde beklentilerin altında kaldı. Bu durum dizinin final kararı aldığı dedikoduları da ortaya çıkardı. Cuma akşamları izleyiciyle buluşan Akrep dizisinin günün değişmesi de final iddialarının düşünülmesine yol açtı.

Medyada yer alan bilgilere göre 26 bölümlük bir anlaşma söz konusu ve anlaşmanın uzamayacağı konuşuluyor.

AKREP FİNAL NE ZAMAN 2021?

Son olarak 23. bölüm ile izleyici karşısına çıkan Akrep dizisinin 3 bölüm daha izledikten sonra 26. bölümle birlikte final yapması bekleniyor.

AKREP KONUSU

Perihan Emgen (Demet Akbağ); kızı, torunları ve çok sevmese de kızı için katlandığı damadı ile yıllar içinde kelimenin tam anlamıyla tırnakları ile kazıyarak kurduğu rahat, konforlu ve iktidarlı bir hayat sürmektedir. Bir gece karakoldan gelen telefon ile hepsinin hayatı sonsuza dek değişecektir! Kızı Berna’nın cesedi bulunmuştur! Demir parmaklıklar ardında, karşısında gencecik bir avukata Perihan’ın hayatını neden alt üst ettiğini anlatan Ferda Kendirci (Evrim Alasya) ise tırnakları ile kazıyarak bir mahalle kuaförü sahibi olmuştur ama Perihan’ın sahip olduklarının peşindedir!

Karakoldan gelen telefon ile Emgenlerin evine ve hayatına bomba gibi düşen Ferda, Perihan’ın kızı, damadının ise sevgilisidir! Henüz bir yaşında iken terk ettiği kızı şimdi ailesini darmaduman eden kişi olarak karşısındadır! Ferda’yı hapishaneden kurtarmak için dinleyen Ayşem’in de Ferda’nın ve kızı Merve (Müge Su Şahin)’nin hayatına bir bomba gibi düşmesi an meselesidir! Emgen Ailesi’nin torunları Duru (Aslı Melisa Uzun),Şahin (Taha Baran Özbek) ve Ece (Ahsen Türkyılmaz); Perihan ve Ferda’nın savaşının ortasında kalacaktır. Bu savaş, Ferda’nın komşusu İpek (Esila Umut) ve Aras’ın (Yusuf Çim) hayatını da tamamen değiştirecek, gençlerin hepsini aşkın ve nefretin ortasında bir dünyanın gelgitleri arasına sürükleyecektir.