Star TV'nin sevilen yapımı Akrep dizisi tüm heyecanıyla ekranlara gelmeye devam ediyor. Cuma akşamları izleyici karşısına çıkan dizi Ferda karakterinin bol entrikalı hayatını konu alıyor. Ancak dizinin yayın gününde değişikliğe gidildi. Peki Akrep dizisinin günü mü değişti? Hangi gün oynuyor 2021? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte dizinin yeni gününe ait tüm detaylar...

AKREP DİZİSİNİN GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Yönetmenliğini Gökçen Usta'nın yaptığı, senaryosu Erkan Birgören tarafından kaleme alınan dram türündeki Akrep dizisinin yayın gününde değişiklik kararı alındı. Bu kapsamda sevilen dizi artık cuma akşamı yerine perşembe akşamı izleyici ile buluşacak.

HANGİ GÜN OYNUYOR 2021? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Akrep dizisi 7. bölümüne kadar Cuma akşamları saat 20.00'da Star TV'de ekranlarda yer alıyordu. Ancak dizinin gününde yapılan değişikliğin ardından Perşembe günleri saat 20.00'de seyirci karşısında olacak.

AKREP DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Perihan Emgen (Demet Akbağ); kızı, torunları ve çok sevmese de kızı için katlandığı damadı ile yıllar içinde kelimenin tam anlamıyla tırnakları ile kazıyarak kurduğu rahat, konforlu ve iktidarlı bir hayat sürmektedir. Bir gece karakoldan gelen telefon ile hepsinin hayatı sonsuza dek değişecektir. Kızı Berna'nın cesedi bulunmuştur. Demir parmaklıklar ardında, karşısında gencecik bir avukata Perihan'ın hayatını neden alt üst ettiğini anlatan Ferda Kendirci (Evrim Alasya) ise tırnakları ile kazıyarak bir mahalle kuaförü sahibi olmuştur ama Perihan'ın sahip olduklarının peşindedir.

Karakoldan gelen telefon ile Emgenlerin evine ve hayatına bomba gibi düşen Ferda, Perihan'ın kızı, damadının ise sevgilisidir! Henüz bir yaşında iken terk ettiği kızı şimdi ailesini darmaduman eden kişi olarak karşısındadır! Ferda'yı hapishaneden kurtarmak için dinleyen Ayşem'in de Ferda'nın ve kızı Merve (Müge Su Şahin)'nin hayatına bir bomba gibi düşmesi an meselesidir. Emgen Ailesi'nin torunları Duru (Aslı Melisa Uzun), Şahin (Taha Baran Özbek) ve Ece (Ahsen Türkyılmaz); Perihan ve Ferda'nın savaşının ortasında kalacaktır. Bu savaş, Ferda'nın komşusu İpek (Esila Umut) ve Aras'ın (Yusuf Çim) hayatını da tamamen değiştirecek, gençlerin hepsini aşkın ve nefretin ortasında bir dünyanın gelgitleri arasına sürükleyecektir.

AKREP DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Demet Akbağ – Perihan

Yusuf Çim – Aras

Bekir Aksoy – Fikret

Evrim Alasya – Ferda

Müge Su Şahin – Merve

Esila Umut – İpek

Taha Baran Özbek

Pelin Uluksar