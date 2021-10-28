Aksiyon ne demek, TDK'ya göre Aksiyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Aksiyon ne demek? Aksiyon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi aksiyon kelimesi. Peki aksiyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre aksiyon nedir, aksiyon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AKSİYON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Aksiyon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Aksiyon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre aksiyon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir kuvvetin, maddi bir etkenin, bir düşüncenin ortaya çıkması

- İnsan etkinliğinin veya iradesinin açığa çıkması

- Hareket, iş

- Sermayenin belirli bir bölümü

- Hisse senedi

- Bir oyuncunun sahne üzerindeki hareketi

- Oyunun temasını geliştiren başlıca olay, hikâye, gelişim



AKSİYON KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- aksiyon potansiyeli

