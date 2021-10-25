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Aktaş isminin anlamı nedir, Aktaş ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Aktaş isminin anlamı; Lüle taşı anlamına gelmektedir. Bu içeriğimizde Aktaş isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Aktaş isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Aktaş isminin anlamı nedir, Aktaş ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Aktaş isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Aktaş ismi ne demek, Aktaş ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Aktaş isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Aktaş İsminin anlamı nedir? TDK Aktaş anlamı:

Lüle taşı anlamına gelmektedir. 

Aktaş İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da geçmemektedir.

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Aktaş isminin kökeni:

Aktaş ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de Aktaş ismini kullanan 15 kişi bulunmaktadır.

Aktaş isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Aktaş isminin rengi:

Falu

Aktaş ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

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Aktaş isminin Harf Analizi Nedir ?

Aktaş ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

A : Öncü, lider, mantıklı

K : Kariyerli

T : Hayalperest, tembel,

A : Öncü, lider, mantıklı

Ş : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

Aktaş isminin Numerolojisi Kaçtır?

Aktaş ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A : 1

K : 14

T : 24

A : 1

Ş : 23

= 63 Aktaş İsminin Numeroloji Toplamı 63’dir.

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Aktaş isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Aktaş ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Aktaş isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A: 1   K: 2   T: 2   A: 1   Ş: 1 = 7

7 0 = 7 Kader sayısıdır

Aktaş isminin 7 kader sayısına göre kişilik özellikleri

7 – Daima eleştirel bir kişiliğe sahip olması onun analiz yönüne büyük katkı sağlar. Zeki ve baskın karakterli olması çözülmesi kolay olmayan sorunların altından kalkmasını yardımcı olur. Ruhsal yönden kuvvetli bir yapıya sahiptir. Derinlere dalarak konuları en ince ayrıntısına kadar irdeler. Değişken yapısı nedeniyle çevredekiler ona soğuk davranışlar gösterse de o yalnız kalma duygusunu bir kenara atmalı ve  insanlara karşı soğuk ve mesafeli durmaktan kaçınmalıdır.

 

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