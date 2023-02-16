Alessandro Russo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alessandro Russo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alessandro Russo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alessandro Russo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alessandro Russo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alessandro Russo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alessandro Russo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alessandro Russo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alessandro Russo 31 Mart 2001 tarihinde Reggio Calabria şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. İtalya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alessandro Russo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TMP SOCCER srl yapmaktadır. Alessandro Russo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sassuolo futbol takımında oynamaktadır. Sassuolo takımına 26 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Alessandro Russo'nin Sassuolo ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alessandro Russoboyu ve yaşı kaç

Alessandro Russo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alessandro Russo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Alessandro Russo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alessandro Russo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Genoa CFC Altya

1 Temmuz 2017 yılında Genoa U17

1 Temmuz 2018 yılında Genoa U19

26 Temmuz 2019 yılında Sassuolo

1 Eylül 2020 yılında Virtus Entella

30 Haziran 2021 yılında Sassuolo

15 Temmuz 2021 yılında Alessandria

23 Ocak 2022 yılında Sassuolo

24 Ocak 2022 yılında VV St. Truiden

30 Haziran 2022 yılında Sassuolo

Alessandro Russo kimdir

Alessandro Russo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alessandro Russo şuan Sassuolo takımında oynamakta ve 64 numaralı formayı giymektedir.

Alessandro Russo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İtalya U21 takımında 22 numaralı formasıyla 16 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İtalya U19 takımında 1 numaralı formasıyla 10 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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Alessandro Russo nereli

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