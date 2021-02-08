Alev Alev 14. bölüm fragmanı yayınlandı! Çelebi'yi büyük sürpriz bekliyor

Alev Alev 14. bölüm fragmanı yayınlandı! Tekrar seçimlere aday olan Çelebi'nin önüne aile sorunları engel olarak konulur. Çelebi, adaylık için Cemre'yi boşanma protokolünden vazgeçirmeye çalışır. Tehditler sonucu gücünü göstermeye çalışan Cemre, Çelebi'nin aday konuşmasını basar. Cemreyi karşısında gören Çelebi ne yapacağını bilemez. İşte Alev Alev 14. bölüm fragmanı...

ÇELEBİ NE YAPACAĞINI BİLEMEZ

Çelebi'nin, yaktığı canların hesabını ödemesine az kaldı. Hayatını kurtaracak ve itibarını daha da yükseltecek seçim konuşmasında Çelebi'yi büyük sürpriz bekliyor. Cemre Çelebinin tehditlerine daha fazla dayanamayarak plan kurar. Cemre, Tomris, Rüya ve Çiçek eşliğinde Çelebi'nin seçim konuşmasını basar. Eli ayağı birbirine karışan Çelebi, bu defa zor kurtulacağa benziyor.

ALEV ALEV DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Kızı Güneş'in hastalığını iyileştiren Cemre, Çelebi'nin sunduğu teklifle karşı karşıya kalır. Ömer zor günler geçiren Rüya'yı yalnız bırakmazken ona, birkaç saatliğine Rüya Yıldırımlar olmanın zorluklarını unutacağı, tatlı bir sürpriz hazırlar.

Ameliyat sonrası Ali'yi ziyaret eden Çiçek, hayatının en güzel hediyesini alır. Amcası ile yüzleşen Ozan ise idealleri ve mecburiyetleri arasında bir seçim yapmak zorundadır. Çelebi, karşısında duran herkesin hayatını alev alev tutuşturmaya kararlıyken, Rüya, Ömer, Ozan ve Tomris Çelebi'ye boyun eğmeden mücadele edecektir. Ancak mücadelenin sonunda Rüya'nın canı yanıyor. İntikam almak isteye Çelebi, Haluk'u İskender'in tüm çabalarına rağmen öldürür.