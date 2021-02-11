Kendi yaşamına ve sevdikleriyle tekrar beraber olmaya başlamışken, Kenan amcasının kaybı Çiçek'i derinden etkiler. Mezar başında ağlayan Çiçek acısını İskender'den çıkarı. Ancak bu defa İskender suçlu değildir, yalnızca abisinin günahlarını çekmektedir. Peki İskender, suçsuz olduğuna inandırabilecek mi? İşte Alev Alev 14. bölüm full izle |Alev Alev son bölüm full izle Youtube...

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Çelebi'nin, yaktığı canların hesabını ödemesine az kaldı. Hayatını kurtaracak ve itibarını daha da yükseltecek seçim konuşmasında Çelebi'yi büyük sürpriz bekliyor. Cemre Çelebinin tehditlerine daha fazla dayanamayarak plan kurar.

Cemre, Tomris, Rüya ve Çiçek eşliğinde Çelebi'nin seçim konuşmasını basar. Eli ayağı birbirine karışan Çelebi, bu defa zor kurtulacağa benziyor.

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Kızı Güneş'in hastalığını iyileştiren Cemre, Çelebi'nin sunduğu teklifle karşı karşıya kalır. Ömer zor günler geçiren Rüya'yı yalnız bırakmazken ona, birkaç saatliğine Rüya Yıldırımlar olmanın zorluklarını unutacağı, tatlı bir sürpriz hazırlar.

Ameliyat sonrası Ali'yi ziyaret eden Çiçek, hayatının en güzel hediyesini alır. Amcası ile yüzleşen Ozan ise idealleri ve mecburiyetleri arasında bir seçim yapmak zorundadır. Çelebi, karşısında duran herkesin hayatını alev alev tutuşturmaya kararlıyken, Rüya, Ömer, Ozan ve Tomris Çelebi'ye boyun eğmeden mücadele edecektir.