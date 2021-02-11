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  3. Alev Alev 14. bölüm full izle |Alev Alev son bölüm full izle Youtube

Alev Alev 14. bölüm full izle |Alev Alev son bölüm full izle Youtube

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Alev Alev bomba gibi bir bölümle bu akşam seyirci karşısında olacak. Ömer, Rüya'nın bu acı gününde hep yanında olmaya çalışırken, Rüya iyice Çelebi'ye kinlenir ve intikam duygusuyla yanıp tutuşur. İşte Alev Alev 14. bölüm full izle |Alev Alev son bölüm full izle Youtube...

Alev Alev 14. bölüm full izle |Alev Alev son bölüm full izle Youtube

Kendi yaşamına ve sevdikleriyle tekrar beraber olmaya başlamışken, Kenan amcasının kaybı Çiçek'i derinden etkiler. Mezar başında ağlayan Çiçek acısını İskender'den çıkarı. Ancak bu defa İskender suçlu değildir, yalnızca abisinin günahlarını çekmektedir. Peki İskender, suçsuz olduğuna inandırabilecek mi? İşte Alev Alev 14. bölüm full izle |Alev Alev son bölüm full izle Youtube...

ALEV ALEV 14. BÖLÜM FULL İZLE |ALEV ALEV SON BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE

Çelebi'nin, yaktığı canların hesabını ödemesine az kaldı. Hayatını kurtaracak ve itibarını daha da yükseltecek seçim konuşmasında Çelebi'yi büyük sürpriz bekliyor. Cemre Çelebinin tehditlerine daha fazla dayanamayarak plan kurar.

ALEV ALEV 14. BÖLÜM FULL İZLE | ALEV ALEV SON BÖLÜM FULL İZLE

Alev Alev 14. bölüm full izle |Alev Alev son bölüm full izle Youtube

Cemre, Tomris, Rüya ve Çiçek eşliğinde Çelebi'nin seçim konuşmasını basar. Eli ayağı birbirine karışan Çelebi, bu defa zor kurtulacağa benziyor.

Alev Alev 14. bölüm full izle |Alev Alev son bölüm full izle Youtube

ALEV ALEV DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Kızı Güneş'in hastalığını iyileştiren Cemre, Çelebi'nin sunduğu teklifle karşı karşıya kalır. Ömer zor günler geçiren Rüya'yı yalnız bırakmazken ona, birkaç saatliğine Rüya Yıldırımlar olmanın zorluklarını unutacağı, tatlı bir sürpriz hazırlar.

Alev Alev 14. bölüm full izle |Alev Alev son bölüm full izle Youtube

Ameliyat sonrası Ali'yi ziyaret eden Çiçek, hayatının en güzel hediyesini alır. Amcası ile yüzleşen Ozan ise idealleri ve mecburiyetleri arasında bir seçim yapmak zorundadır. Çelebi, karşısında duran herkesin hayatını alev alev tutuşturmaya kararlıyken, Rüya, Ömer, Ozan ve Tomris Çelebi'ye boyun eğmeden mücadele edecektir.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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