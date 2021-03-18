Alev Alev 19. bölüm full izle |Alev Alev son bölüm Show TV full izle

Perşembe akşamlarına damga vuran dizi Alev Alev yine dopdolu bir yeni bölüm ile bu akşam seyirci karşısında olacak. Köşeye sıkışan Cemre, hem kızı hemde etrafındakilerin daha fazla zarar görmemesi için Çelebi'ye boyun eğer. Ancak aldığı bu kararın arkasında bir plan yatmaktadır ve Cemre'ye destek olan kişi ise patronu olur.

Öte yandan İskender, Çiçek'e sürpriz yaparak Ali'yi hapisten çıkarmıştır fakat Ali dışarıdaki hayat ve gördüklerinden pek memnun değildir. Ali, içinde bulunduğu bu durumdan şüphe etmeye başlar. Çiçek'i ziyarete gelen Ali, İskender ve Çiçek'in mutlu hallerine rastlamasıyla şaşkına döner.

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Ali ile İskender arasında çıkan tartışmada Ali'nin sorduğu o soru Çiçek ve İskender'in aslında birbirine itiraf edemediği duygulardır. Peki bu soruya Çiçek'in cevabı ne olacak?

Aynı zamanda mahallede Ömer'i bekleyen beklenmedik bir gelişme yaşanır. Maziden çıkagelen o kişi Ömer'i şok ettiği kadar Rüya'yı da meraklandırır. Peki bu kişinin Ömer için önemi nedir?