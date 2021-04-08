Alev Alev 22. bölüm full izle | Alev Alev son bölüm Show TV full izleme linki

5 Kasım 2020'den beri ekranlara gelmeye başlayan ve başrollerini Dilan Çiçek Deniz, Demet Evgar, Hazar Ergüçlü gibi ünlü isimlerin paylaştığı fenomen dizi Alev Alev'in 21. bölümü seyircileri tarafından büyük ilgi ile karşılandı. 21. bölümde Cemre ve Ozan'ın gizlice yakınlaşmasının ardından Çelebi kurduğu tuzak ile Ozanı köşeye sıkıştırdı. Öte yandan Atlas neden konuşmadığını Çiçek'e anlatırken İskender ve Çiçek, Ömer karşısında şok edici bir durumda kendilerini buldu.

Peki heyecanın hız kesmeden devam ettiği fenomen dizi Alev Alev'de sonraki bölümde neler olacak? Aşağıdaki linklere tıklayarak Alev Alev dizisinin son bölümünü ve 22. bölümünü canlı olarak izleyebilirsiniz...

SHOW TV ALEV ALEV 21. BÖLÜM FULL İZLEME LİNKİ

SHOW TV ALEV ALEV CANLI İZLEME LİNKİ