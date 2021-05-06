Perşembe akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Alev Alev'de Çelebi'nin yaşadığı ortay çıkar. Ozan planı ile Çelebi'yi köşeye sıkıştırırken, kendisini de uçurumun kenarında bulur. İşte Alev Alev 26. bölüm full,tek parça izle|Alev Alev son bölüm Show TV canlı izle...

ALEV ALEV 26. BÖLÜM FULL,TEK PARÇA İZLE| ALEV ALEV SON BÖLÜM CANLI İZLE

Çelebi, yurtdışına kaçmadan önce, Cemre'yi ölmekten beter edecek planını uygulamak için doğru zamanı kollamaya başlar. Çelebi'nin yaşadığına dair şüpheleri artan Cemre, sesini duyurmak için adeta çırpınmaktadır.

ALEV ALEV 26. BÖLÜM | SON BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

ALEV ALEV 26. BÖLÜM FULL,TEK PARÇA İZLEME LİNKİ

Düğünden sonra Ömer Rüya'yı, aralarındaki aşk dolu anların bozulmaması için, tüm ihtimallerden uzakta bir balayı tatiline götürür. Cemre'nin psikolojisinin dağıldığını ve korkmakta da haklı olduğunu fark eden Ozan, Çelebi'nin yaşayıp yaşamadığını anlamak için zekice bir plan yapar. Ozan planı ile Çelebi'yi köşeye sıkıştırırken, kendisini de uçurumun kenarında bulur.