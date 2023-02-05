Alexandre Olliero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandre Olliero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandre Olliero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandre Olliero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandre Olliero 15 Şubat 1996 tarihinde La Rochelle şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandre Olliero Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LB SPORT & MANAGEMENT yapmaktadır. Alexandre Olliero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pau FC futbol takımında oynamaktadır. Pau FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alexandre Olliero'nin Pau FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alexandre Olliero Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alexandre_olliero/

Alexandre Olliero Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alexandre Olliero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandre Olliero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandre Olliero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında FC Nantes B

1 Temmuz 2016 yılında FC Nantes

3 Ocak 2018 yılında Chamois Niort

30 Haziran 2018 yılında FC Nantes

1 Temmuz 2020 yılında Pau FC

30 Haziran 2021 yılında FC Nantes

1 Temmuz 2021 yılında Pau FC

Alexandre Olliero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandre Olliero şuan Pau FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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