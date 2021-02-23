Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 23 Şubat 2021 Salı23 Şubat Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve  ölüm sayısı kaç oldu?Survivor 2021 iletişim oyununu hangi takım kazandı? | Survivor kim elendi? 23 Şubat SalıBaraj 23. bölüm canlı izle|Baraj son bölüm Fox TV canlı izleEşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183. bölüm canlı izle | EDHO son bölüm ATV canlı izleTaksim'de inanılmaz görüntüler: Güneşi gören koronayı unuttu!Masumlar Apartmanı 23. bölüm canlı izle |Masumlar Apartmanı son bölüm TRT1 canlı izleDengesini kaybederek balkondan düşen genç kız hayatını kaybettiBir tweet attı ortalığı karıştırdı! Elon Musk tam 15 milyar dolar kaybederek 'Dünyanın en zengini' ünvanını Jeff Bezos'a bıraktı!Isparta’da 4. kattan düşen genç kız feci şekilde can verdi!
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Aleyna Çakır davasının şüphelisi Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu!

Aleyna Çakır davasının şüphelisi Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu!

Geçtiğimiz günlerde kız arkadaşlarıyla uyuşturucu içerken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayılmasının ardından tutuklanan Ümitcan Uygun'a, uyuşturucu madde kullandığı görüntülerle ilgili açılan davada iddianame hazırlandı. Savcı mütalaasında tutuklu bulunan Uygun'a ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ve özendirme suçları'ndan 10 yıl hapis cezası verilmesini talep etti.

Türkiye'nin yakından tanıdığı Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun kısa bir süre önce arkadaşlarıyla uyuşturucu madde kullanırken çekilen görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 

10 YIL HAPSİ İSTENDİ

Uygun ve sosyal medyada paylaştığı görüntülerde bulunan arkadaşı F.B.G hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ve özendirme suçu'ndan 10 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

''BU MADDEYİ İLK DEFA KULLANDIM''

Görüntülerin anlatıldığı iddianamede, Uygun'un "Ben 'metamfetamin' maddesini bir defa kullandım. 3 4 yıl öncesinden bu yana hiçbir uyuşturucu yada uyarıcı madde kullanmadım. Ben bu maddeyi bu kadınların bulunduğu tam olarak açık adresini bilmediğin ancak polislere göstermiş olduğum ikamette kullandım. Bu maddeyi bu kadınlar nereden kimden aldıklarını bilmiyorum. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmıyorum'' ifadeleri yer aldı. 

Aleyna Çakır'dan alınan örnekler Ümitcan Uygun'un DNA'sı ile uyumlu çıktı!Aleyna Çakır'dan alınan örnekler Ümitcan Uygun'un DNA'sı ile uyumlu çıktı!

Ümitcan Uygun'un ağabeyinden Müge Anlı'ya şok tehdit: Aleyna'nın ölümünü sen de tadacaksınÜmitcan Uygun'un ağabeyinden Müge Anlı'ya şok tehdit: Aleyna'nın ölümünü sen de tadacaksın

Ümitcan Uygun'a eliyle uyuşturucu içiren o kadın konuştu: Ümitcan getirdi ve beraber kullandıkÜmitcan Uygun'a eliyle uyuşturucu içiren o kadın konuştu: Ümitcan getirdi ve beraber kullandık

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT