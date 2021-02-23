Aleyna Çakır davasının şüphelisi Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu!

Türkiye'nin yakından tanıdığı Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun kısa bir süre önce arkadaşlarıyla uyuşturucu madde kullanırken çekilen görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

10 YIL HAPSİ İSTENDİ

Uygun ve sosyal medyada paylaştığı görüntülerde bulunan arkadaşı F.B.G hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ve özendirme suçu'ndan 10 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

''BU MADDEYİ İLK DEFA KULLANDIM''

Görüntülerin anlatıldığı iddianamede, Uygun'un "Ben 'metamfetamin' maddesini bir defa kullandım. 3 4 yıl öncesinden bu yana hiçbir uyuşturucu yada uyarıcı madde kullanmadım. Ben bu maddeyi bu kadınların bulunduğu tam olarak açık adresini bilmediğin ancak polislere göstermiş olduğum ikamette kullandım. Bu maddeyi bu kadınlar nereden kimden aldıklarını bilmiyorum. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmıyorum'' ifadeleri yer aldı.

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