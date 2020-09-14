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  3. Aleyna Çakır'ın şiddet gördüğü andaki çığlıklarının ses kaydına ulaşıldı!

Aleyna Çakır'ın şiddet gördüğü andaki çığlıklarının ses kaydına ulaşıldı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Aleyna Çakır cinayeti ile ilgili açıklanan yeni gelişme de kızın sevgilisi Ümitcan Uygun'dan şiddet gördüğü sırada attığı çığlıkların ses kayıtları ortaya çıktı. Canlı yayında kızlarının attığı çığlıkları duyan anne ve babası kameralar önünde gözyaşlarına boğuldu.

Aleyna Çakır davası ile ilgili yeni gelişmenin olduğunu canlı yayında açıklayan Müge Anlı, Aleyna Çakır'ın Ümitcan Uygun'dan şiddet gördüğü sırada attığı çığlıklarının ses kaydını canlı yayında tüm izleyenlerle paylaştı. Ekranlara gelen o anların ardından genç kızın ailesi ise gözyaşlarına hakim olamadı.

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14 Eylül 2020 Pazartesi 14:10
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