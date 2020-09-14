Aleyna Çakır'ın şiddet gördüğü andaki çığlıklarının ses kaydına ulaşıldı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Aleyna Çakır cinayeti ile ilgili açıklanan yeni gelişme de kızın sevgilisi Ümitcan Uygun'dan şiddet gördüğü sırada attığı çığlıkların ses kayıtları ortaya çıktı. Canlı yayında kızlarının attığı çığlıkları duyan anne ve babası kameralar önünde gözyaşlarına boğuldu.