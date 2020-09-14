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Arıza 2. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Rıza intikam yemini ediyor!

Herkes tarafından ilgiyle takip edilen Arıza 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Ali Rıza'nın Burak'a silah doğrulttuğu anlarda çalan telefonun kimden geldiği büyük merak uyandırdı. Ali Rıza'nın "Adına alem dedikleri bu kirli dünyanın içine girip, dünyalarını da alemlerini de başlarına yıkacağım" sözleri dikkat çekti.

SHOW TV ekranlarının ilgiyle beklenen dizisi Arıza 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

ARIZA DİZİSİ KONUSU

Kendi halinde bir hayat süren ve mert bir adam olan taksici Ali Rıza (Tolga Sarıtaş) ile karanlık dünyanın güçlü patronlarından birinin kıymetli kızı Halide'nin (Ayça Ayşin Turan) yolları bir kahramanlık hikayesinde kesişir. Ali Rıza ile müşterisi Halide'nin karşılaşmaları her ikisinin de hayatlarını sonsuza kadar değiştirir. Arıza; bir taksicinin, şehrin krallarıyla girdiği büyük savaşı ve bu amansız mücadelenin gölgesinde Halide ile yaşadıkları tehlikeli aşkın hikayesini anlatıyor.

Arıza 2. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Rıza intikam yemini ediyor!

ARIZA OYUNCULARI

  • Tolga Sarıtaş
  •  Ayça Ayşin Turan
  •  Ahmet Mümtaz Taylan
  •  Olgun Toker
  •  Levent Can
  •  Cavit Çetin Güner
  •  Murat Daltaban
  •  Dilara Aksüyek
  •  Uygar Özçelik
  •  Pınar Çağlar Gençtürk
  •  Ali Rıza Kubilay
  •  Yağızcan Konyalı
  • Yeşim Salkım
  • Yeşim Gül

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14 Eylül 2020 Pazartesi 11:46
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