Ali Babacan'ın kararı sonrası olay yorum: "Babacan’ın kararı en çok Kılıçdaroğlu’nu sarstı, cumhurbaşkanlığı adaylığı suya düştü"

Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan dün genel merkez binasındaki haftalık basın toplantısında, yaptığı açıklamayla gündemi sarstı.

Parti olarak kendilerine güvendiklerini dile getiren Ali Babacan, "İşte ben buradan ilan ediyorum duymayan kalmasın." diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bizim kendimize güvenimiz tam. Kendimize sonuna kadar güveniyoruz. Milletimizin de bize güveni tam. Demokrasi ve Atılım Partisi önümüzdeki seçimlere kendi adıyla kendi şanıyla kendi logosuyla girme kararı almıştır. Ülkemiz için demokrasimiz için hayırlı olsun. Türkiye 1'den büyüktür ve Türkiye kazanacaktır. Hodri meydan. Elinizden geleni ardınıza saklamayın, ne geliyorsa yapın. Deva damlalarının oluşturacağı seli hiçbir baraj durduramaz. Barajları yıkıp geçeceğiz inşallah."

"KILIÇDAROĞLU, BABACAN'I ELİNDE TUTMAK İSTİYORMUŞ"

Böylece DEVA Partisi, altılı masadan ayrılarak kendi logo ve ismiyle seçime girme kararı aldı. Söz konusu karar kamuoyunda masanın dağıldığı şeklinde yorumlanırken Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi kaleme aldığı köşe yazısında Ali Babacan'ın ayrılığının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sarstığını öne sürdü. Kılıçdaroğlu'nun Babacan'a çok değer verdiğini ifade eden Selvi şunları kaydetti:

"Babacan’ın kararı en çok Kılıçdaroğlu’nu sarstı. Hem ortak cumhurbaşkanı adaylığı suya düştü hem de Babacan’a diğer liderlerden daha çok değer veriyordu. Öyle ki bir lider, “Babacan’la Kılıçdaroğlu arasında ayrı bir ittifak var gibi. Her nedense ona çok kıymet veriyor” demişti. Zaten demokrasinin yıldızı ilan etmişti. Kılıçdaroğlu’nun prensi gözüyle bakılıyordu. Babacan, Erdoğan ve Gül’den sonra Kılıçdaroğlu’na da kazık attı. Babacan’ın açıklamasının Kılıçdaroğlu’nu sarstığı ve devamı gelecek mi kaygısı yaşattığı söyleniyor. Ben Kılıçdaroğlu’nun ilgisini Abdullah Gül faktörüne bağlamıştım ama meğer Kılıçdaroğlu, Babacan’ı elinde tutmak istiyormuş.

AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU’NUN ÇABASI

Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener erken seçim diye bastırırken bu tür kopmaların önüne geçmeye çalışıyorlarmış. Ama başarılı olamadılar. Testi çatladı. Bu testi artık su tutmaz."

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