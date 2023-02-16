Ali Barak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Barak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ali Barak kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ali Barak ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ali Barak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Barak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Barak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Barak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Barak 26 Şubat 2003 tarihinde Düsseldorf şehrinde doğmuştur.  Türkiye,Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Barak Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PLUS Sports yapmaktadır. Ali Barak, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Roda JC Kerkrade futbol takımında oynamaktadır. Roda JC Kerkrade takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ali Barak'nin Roda JC Kerkrade ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ali Barak Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.twitter.com/abaarak27

http://www.instagram.com/abaarak17

Ali Barakboyu ve yaşı kaç

Ali Barak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Barak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Ali Barak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Barak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Leverkusen Alt.

1 Temmuz 2018 yılında Leverkusen U17

1 Temmuz 2020 yılında Leverkusen U19

11 Temmuz 2022 yılında Roda JC

Ali Barak kimdir

Ali Barak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Barak şuan Roda JC Kerkrade takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SG Unterrath (2009-2012), Bayer 04 Leverkusen (2012-2022)

Ali Barak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U21 takımında 2 numaralı formasıyla 27 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Ali Barak nereli

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