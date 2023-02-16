Ted Van De Pavert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ted Van De Pavert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ted Van De Pavert kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ted Van De Pavert ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Ted Van De Pavert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ted Van De Pavert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ted Van De Pavert adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ted Van De Pavert Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ted Van De Pavert 6 Ocak 1992 tarihinde Doetinchem şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ted Van De Pavert Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eijkelkamp Pro Soccer yapmaktadır. Ted Van De Pavert, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Roda JC Kerkrade futbol takımında oynamaktadır. Roda JC Kerkrade takımına 3 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Ted Van De Pavert'nin Roda JC Kerkrade ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ted Van De Pavertboyu ve yaşı kaç

Ted Van De Pavert Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ted Van De Pavert isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Ted Van De Pavert Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ted Van De Pavert futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Graafschap U19

1 Temmuz 2010 yılında De Graafschap

1 Temmuz 2016 yılında PEC Zwolle

1 Ağu 2017 yılında NEC Nijmegen

30 Haziran 2018 yılında PEC Zwolle

1 Temmuz 2018 yılında De Graafschap

3 Ağu 2022 yılında Roda JC

Ted Van De Pavert kimdir

Ted Van De Pavert Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ted Van De Pavert şuan Roda JC Kerkrade takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

GWVV, De Graafschap (2002-2010)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ted Van De Pavert nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Son Haberler
Gustavo Cafe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Cafe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gustavo Cafe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Cafe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kivanc Salihoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kivanc Salihoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kivanc Salihoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kivanc Salihoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matheus Alexandre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Alexandre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matheus Alexandre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Alexandre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oktay Bala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oktay Bala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oktay Bala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oktay Bala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
50 milyar TL bağış yaptığı söylenmişti! Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras konuştu: "Sıfırlar atılmadan önceki halini yanlışlıkla telaffuz ettim"
50 milyar TL bağış yaptığı söylenmişti! Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras konuştu: "Sıfırlar atılmadan önceki halini yanlışlıkla telaffuz ettim"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları