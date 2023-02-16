Ted Van De Pavert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ted Van De Pavert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ted Van De Pavert adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ted Van De Pavert Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ted Van De Pavert 6 Ocak 1992 tarihinde Doetinchem şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ted Van De Pavert Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eijkelkamp Pro Soccer yapmaktadır. Ted Van De Pavert, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Roda JC Kerkrade futbol takımında oynamaktadır. Roda JC Kerkrade takımına 3 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Ted Van De Pavert'nin Roda JC Kerkrade ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ted Van De Pavert Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ted Van De Pavert isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ted Van De Pavert Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ted Van De Pavert futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Graafschap U19

1 Temmuz 2010 yılında De Graafschap

1 Temmuz 2016 yılında PEC Zwolle

1 Ağu 2017 yılında NEC Nijmegen

30 Haziran 2018 yılında PEC Zwolle

1 Temmuz 2018 yılında De Graafschap

3 Ağu 2022 yılında Roda JC

Ted Van De Pavert Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ted Van De Pavert şuan Roda JC Kerkrade takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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