Ali Firat Okur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Firat Okur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ali Firat Okur kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ali Firat Okur ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ali Firat Okur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Firat Okur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Firat Okur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Firat Okur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Firat Okur 22 Mart 1993 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ali Fırat Okur şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Firat Okur Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Foot&Law Sports Agency yapmaktadır. Ali Firat Okur, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GMG Kastamonuspor futbol takımında oynamaktadır. GMG Kastamonuspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ali Firat Okur'nin GMG Kastamonuspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ali Firat Okurboyu ve yaşı kaç

Ali Firat Okur Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Firat Okur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Ali Firat Okur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Firat Okur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Manisaspor

14 Ağu 2015 yılında Elazığspor

31 Ağu 2015 yılında Bayrampaşa

8 Ocak 2016 yılında Elazığspor

25 Ocak 2016 yılında Fethiyespor

30 Haziran 2016 yılında Elazığspor

18 Ocak 2017 yılında Hatayspor

30 Haziran 2017 yılında Elazığspor

15 Ocak 2019 yılında Karagümrük

2 Eylül 2019 yılında Sakaryaspor

9 Ocak 2020 yılında Ergene Velimeşe

16 Eylül 2020 yılında Z. Kömürspor

25 Ocak 2021 yılında Bayburt Öİ

5 Temmuz 2022 yılında Batman Petrol

7 Aralık 2022 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2023 yılında GMG Kastamonu

Ali Firat Okur kimdir

Ali Firat Okur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Firat Okur şuan GMG Kastamonuspor takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Foca Belediyespor, Manisaspor

Ali Firat Okur Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U16 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ali Firat Okur nereli

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