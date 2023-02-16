Fuat Bavuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fuat Bavuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fuat Bavuk kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fuat Bavuk ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Fuat Bavuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fuat Bavuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fuat Bavuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fuat Bavuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fuat Bavuk 11 Ağu 2000 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fuat Bavuk Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VoinFutbol yapmaktadır. Fuat Bavuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GMG Kastamonuspor futbol takımında oynamaktadır. GMG Kastamonuspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fuat Bavuk'nin GMG Kastamonuspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fuat Bavuk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fuatbavuk.11/

Fuat Bavukboyu ve yaşı kaç

Fuat Bavuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fuat Bavuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Fuat Bavuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fuat Bavuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Eylül 2015 yılında Ümraniye Alt

6 Şubat 2017 yılında Ümraniye U21

1 Temmuz 2019 yılında Ümraniye U19

31 Ağu 2019 yılında Şile Yıldızspor

2 Ocak 2020 yılında Ümraniye U19

4 Ağu 2020 yılında Ümraniyespor

15 Eylül 2020 yılında Adıyaman 1954

30 Haziran 2021 yılında Ümraniyespor

1 Eylül 2021 yılında Serik Belediye

30 Haziran 2022 yılında Ümraniyespor

1 Temmuz 2022 yılında İskenderunspor

25 Ağu 2022 yılında 1461 Trabzon

11 Ocak 2023 yılında İskenderunspor

12 Ocak 2023 yılında GMG Kastamonu

30 Haziran 2023 yılında İskenderunspor

Fuat Bavuk kimdir

Fuat Bavuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fuat Bavuk şuan GMG Kastamonuspor takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kirazlitepespor (2011-2015), Ümraniyespor (2015-2017)

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Fuat Bavuk nereli

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